Viverone, incidente a Punta Becco: due auto coinvolte e una passeggera soccorso

Ieri a Viverone, in località Punta Becco, si è verificato un incidente tra due auto. Secondo quanto ricostruito sul posto, i conducenti non sono riusciti a mettersi d’accordo sulle dinamiche dell’impatto e hanno quindi chiamato i Carabinieri.

Vista la discrepanza tra le versioni dei testimoni, i militari dovranno acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per chiarire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Sul posto è intervenuto anche il 118 per prestare soccorso a una dei passeggeri, che ha accusato un malore a seguito dell’incidente. Fortunatamente le condizioni non sono gravi, ma la situazione è stata gestita prontamente dai soccorritori.

L’episodio mette in evidenza ancora una volta l’importanza di prudenza alla guida, soprattutto in tratti stradali frequentati e soggetti a visibilità limitata.