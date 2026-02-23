Biella, auto finisce contro un'abitazione: incidente a Pavignano

Un altro incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 23 febbraio. Stavolta è accaduto in via Ogliaro, nel rione di Pavignano, a Biella, dove un'auto è finita contro un'abitazione per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Il fatto si è verificato poco prima delle 13.

Sul posto, sono intervenuti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza e i soccorsi ai due uomini presenti a bordo. Non sono note, al momento le loro condizioni di salute. Ai Vigili del Fuoco, invece, il compito di mettere in sicurezza il mezzo mentre i Carabinieri si sono occupati della viabilità e degli accertamenti di rito che stabiliranno le ragioni del sinistro.