Brusnengo, furto in abitazione: ladri entrano dal balcone e sottraggono contanti

Nella notte tra ieri e oggi, una famiglia di Brusnengo ha subito un furto nella propria abitazione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, i ladri si sono introdotti passando dal balcone e hanno trafugato del denaro contante.

Sul luogo dell’accaduto i militari hanno raccolto la denuncia del proprietario e avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’ammontare della somma sottratta.

Un episodio che richiama ancora una volta l’attenzione dei cittadini sulla sicurezza domestica e sulla necessità di adottare accorgimenti per proteggere le abitazioni, soprattutto nelle ore notturne.