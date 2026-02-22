 / CRONACA

CRONACA | 22 febbraio 2026, 14:58

Incidente notturno a Quaregna Cerreto, urtata un’auto in sosta: intervengono i Carabinieri

Incidente notturno a Quaregna Cerreto, urtata un’auto in sosta: intervengono i Carabinieri - Foto di repertorio

Incidente notturno a Quaregna Cerreto, urtata un’auto in sosta: intervengono i Carabinieri - Foto di repertorio

Nella notte fra venerdì 20 e sabato 21 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Quaregna Cerreto. Il proprietario, il giorno prima, aveva parcheggiato in via Martiri della Libertà e il mattino seguente avrebbe constatato un danneggiamento al veicolo.

A seguito dell’accaduto ha chiamato i Carabinieri e il Norm di Cossato (Nucleo Operativo Radiomobile) è intervenuto. Il proprietario è stato informato che le forze dell’ordine si erano già recate sul posto durante la notte. 

Non sono chiare le dinamiche del sinistro e seguiranno ulteriori accertamenti in merito.  

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore