Bielmonte, doppia frattura sulle piste da sci: giovane elitrasportata

Nella giornata di oggi, domenica 22 febbraio, un'atleta è rimasta seriamente ferita durante una prova sulla pista di gara a Bielmonte - Montecerchio. Intorno a mezzogiorno la sciatrice sarebbe caduta riportando evidenti ferite ad entrambe le gambe, probabilmente una frattura ad entrambe le tibie.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il Soccorso Piste di Bielmonte, che ha preso in carico la situazione avviando le prime manovre di assistenza. Un intervento complesso che ha richiesto l'immediato intervento dell'elisoccorso di Alessandria, per un rapido trasporto in ospedale.

Al momento non si conoscono con precisione le condizioni cliniche della ragazza.