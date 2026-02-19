A Bielmonte lo Slalom Storico: sci d’epoca e campioni olimpici FOTO e VIDEO

C’è chi vive lo sci come uno sport moderno e chi, invece, ne custodisce la memoria storica, fra legno, cuoio e una tecnica essenziale. Da questa passione nasce lo Slalom Storico “Trofeo Mario Ferragut”, una rievocazione che il 21 febbraio 2026 riporta lo sci alle sue origini fra le piste di Bielmonte.

Claudio Lanza, conoscitore e collezionista, guarda al passato per raccontare come questo sport sia cambiato nel tempo. La sua collezione di sci ed equipaggiamenti d’epoca offre uno sguardo diretto sull’evoluzione dello sci, dalle origini fino alla seconda metà del Novecento.

Come spiega Lanza, i primi sci arrivati in Italia alla fine dell’Ottocento erano interamente in legno, privi di lamine metalliche e con attacchi molto semplici. Erano strumenti nati per muoversi sulla neve, non per gareggiare. Con il passare dei decenni, lo sci ha vissuto profonde trasformazioni: nel secondo dopoguerra iniziano ad apparire sci verniciati e più colorati, vengono introdotte le solette in plastica che migliorano la scorrevolezza e, soprattutto, i primi attacchi di sicurezza. Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta si affermano i modelli in metallo e plastica, per fare l’ingresso nella modernità.

Anche l’equipaggiamento segue questa evoluzione. Lanza ricorda come, fino ai primi decenni del Novecento, si sciava con scarponi in cuoio chiodato, utilizzati anche per camminare. La svolta arriva negli anni Trenta con l’introduzione della suola Vibram, che migliora aderenza e sicurezza, seguita in seguito dai ganci che sostituiscono i lacci, per giungere agli scarponi dedicati, anche in metallo.

Il patrimonio storico rivive nello Slalom Storico – Trofeo Mario Ferragut, in programma sabato 21 febbraio 2026 a Bielmonte, giunto alla sua settima edizione. La partenza della gara è prevista alle 15.30.

Ospiti d’onore: Piero Gros, oro olimpico nello slalom, e Claudia Giordani, argento nella stessa disciplina, che celebrano quest’anno il cinquantesimo anniversario delle loro medaglie olimpiche.

La partecipazione è aperta a sciatori di tutte le età, a patto di utilizzare sci diritti e attrezzature compatibili con le categorie storiche, con un’attenzione particolare all’abbigliamento, che dovrà richiamare, per quanto possibile, le epoche rappresentate. Tra le novità dell’edizione 2026 figura anche l’inserimento del monosci, molto in voga negli anni ’80.