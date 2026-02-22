A Casapinta tra amici, musica e bagna cauda: una serata speciale con la Corale del paese FOTO

Il 20 febbraio a Casapinta, il compleanno del presidente della Corale Vanni Bonardi si è trasformato in una vera e propria festa per la comunità. L’occasione ha riunito coristi, amici e simpatizzanti, creando un’atmosfera calda e conviviale fatta di sorrisi, abbracci e risate.

Protagonisti della serata sono stati i canti corali, alternati a momenti di chiacchiere e ricordi condivisi, e naturalmente la tradizionale bagna cauda, preparata con cura dalle esperte "chef" volontarie, che ha aggiunto al tutto un sapore autentico e casalingo.

Più di un semplice compleanno, quella di Vanni Bonardi è stata una serata di amicizia e serenità, un’occasione per ritrovarsi, celebrare legami e gustare la bellezza della musica e della condivisione. Un momento che resterà nel cuore di chi vi ha partecipato, ricordando come la musica e la convivialità possano trasformare anche una semplice serata in un ricordo speciale.