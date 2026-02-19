Soccorso Alpino, 30 operatori a Bielmonte per esercitazioni e addestramenti su pista FOTO

Domenica scorsa, 15 febbraio, il Soccorso Alpino Biellese é stato impegnato in un intensa giornata di addestramento nel comprensorio sciistico di Bielmonte. Circa 30 operatori provenienti dalle varie stazioni della 22° delegazione biellese si sono ritrovati a Bielmonte dove è stata organizzata una giornata di addestramento in ambiente, con lo scopo di ricreare i possibili scenari di soccorso su terreno invernale.



Sono state svolte simulazioni tecniche e sanitarie dove a rotazione il personale è stato impegnato nelle varie attività di soccorso per le quali potrebbe essere chiamato ad intervenire in questo periodo. Ricerca in valanga con Artva, tecniche di disseppellimento e immobilizzazione, trasporto con barelle da neve sia in pista che fuoripista, tecniche di recupero e calata sono stati gli argomenti affrontati.



“La giornata, come di consueto, si è conclusa con un debriefing per approfondire e commentare le varie manovre fatte sul campo – si legge nella nota stampa del Soccorso Alpino - Un ringraziamento va alla società ICEMONT, che gestisce il comprensorio di Bielmonte, per il supporto organizzativo della giornata”.