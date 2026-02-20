Incidente a Pettinengo, auto urta un muretto

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale, avvenuto intorno alle 22 di ieri, 19 febbraio, in via Sollazzo, nel comune di Pettinengo. Stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, un'auto avrebbe urtato un muretto per cause da chiarire.

L'uomo alla guida è stato assistito e affidato alle cure del personale sanitario del 118 in tempi molto brevi. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, assieme ai militari dell'Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi di rito.