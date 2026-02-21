Valdilana, Campore: furto in cantina, sparito anche un bizzarro “tesoro” di conchiglie

Ieri i Carabinieri sono intervenuti a Valdilana, frazione Campore, dopo la denuncia di un residente vittima di un furto nella propria cantina. Secondo quanto ricostruito, i ladri hanno forzato la porta dell’ambiente e si sono impossessati di un piccolo frigorifero, alcune bottiglie di olio e, sorprendentemente, di una collezione di conchiglie custodita dal proprietario.

Oltre al danno materiale, a destare curiosità è stata proprio la scelta delle conchiglie da portare via: un bottino insolito che ha fatto sorridere gli investigatori, lasciando intendere che i malviventi, oltre al solito “utile”, abbiano avuto un occhio di riguardo per l’insolito e il decorativo.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per risalire agli autori del furto e chiarire le dinamiche dell’accaduto.