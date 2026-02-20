Biella Motor Team, si riparte dalla Ronde del Canavese

Domenica 22 febbraio si apre la stagione rallystica piemontese con il classico appuntamento della Ronde del Canavese, che quest'anno arriva all'edizione numero 20. Al rally canavesano sarà presente anche la Scuderia Biella Motor Team, con i suoi piloti e navigatori decisi a iniziare nel migliore dei modi la stagione.

Nella combattuta classe Rally 4 si schierano Luca Ferraris e il padre Paolo a bordo di una Peugeot 208 GT Line. Stessa classe per Stefano Serini e Martina Cocquio che invece si affidano ad una Lancia Ypsilon Rally 4.

Ci saranno poi, in classe A0, con una piccola Fiat Seicento Sporting, Andrea Perla e Flora Ramella Ratin. Anche per loro l'obiettivo è mettersi in mostra e iniziare col piede giusto la stagione.

La gara partirà da Rivarolo Canavese alle 8 di domenica 22 febbraio. I concorrenti affronteranno per quattro volte la prova speciale di Pratiglione, lunga di 10,90 km, a Rivarolo alle 17:45 è previsto l’arrivo e la premiazione degli equipaggi.