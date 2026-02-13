Ronde Val Merula, primo appuntamento 2026 per la scuderia Biella Corse

Primo appuntamento della stagione 2026 per la Scuderia Biella Corse che, questo fine settimana (sabato 14 e domenica 15), sarà al via della dodicesima edizione della Ronde della Val Merula (in Liguria) con un equipaggio e due navigatori.

L'equipaggio partirà con il numero 45 e sarà composto dai valdostani Christian Casadei e Nadir Bionaz, in gara con una Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally4).

Per quanto riguarda i navigatori, in gara a fianco di piloti di altra scuderia, Jenny Grosso partirà con il numero 15 a fianco del pilota Marco Luison su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe Rally2).

Francesca Belli, invece, sarà per la prima volta navigatrice di un equipaggio interamente femminile. La vettura, una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2), sarà infatti pilotata dalla ligure Silvia Marré.

La gara si correrà nella giornata di domenica 15 febbraio nell'entroterra di Alassio, con partenza e arrivo ad Andora. In programma, dal momento che si tratta di un rally ronde, ci sono quattro passaggi sul tracciato San Damiano (di 11,50 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 208,80 chilometri, di cui 46,00 in regime di prova speciale.

Premiazione Memory Fornaca

Tornando invece alle premiazioni della stagione da poco terminata, lo scorso fine settimana (sabato 7 e domenica 8 febbraio), nell'ambito dell'edizione 2026 di Racing Meeting, a Vicenza, sono state effettuate le premiazioni del Memory Fornaca della scorsa stagione.

In quest'ambito sono stati premiati il biellese Ermanno Caporale e il valdostano Hervé Navillod, per il secondo posto ottenuto nell'ambito della categoria "Auto Classiche", dove hanno gareggiato con una Ford Escort Cosworth .

Premiati anche Luca Prina Mello e Simone Bottega che, con la loro BMW M3 , si sono piazzati al terzo posto nella classifica del Trofeo BMW.