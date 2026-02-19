Ronde del Canavese, Rally & Co inaugura il 2026 FOTO

Riparte dalla 20ª edizione della Ronde del Canavese la stagione sportiva della scuderia Rally & Co., pronta a inaugurare il nuovo anno agonistico sulle strade piemontesi.

La gara prenderà il via domenica da Rivarolo Canavese e vedrà la disputa, per quattro volte, dell’iconica prova speciale di Pratiglione. Un tratto cronometrato di 11 chilometri, selettivo e tecnico, che in passato ha fatto da palcoscenico a numerose competizioni rallistiche, tra cui il Rally della Lana, e che sarà determinante per delineare la classifica finale. Il parco assistenza sarà allestito, come da tradizione, a Cuorgnè.

Per la Rally & Co. saranno al via Luca Zerbetto e Riccardo Cairati, che affronteranno la gara a bordo di una Renault Clio Rally5. L’equipaggio cercherà innanzitutto di ritrovare il ritmo dopo un periodo di inattività, con l’obiettivo di ottenere una buona prestazione nella combattuta classe Rally5.