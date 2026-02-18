Ottimo debutto per Snow Panda: 35 Panda in pista e 54 persone a cena FOTO e VIDEO

Ottimo debutto per Snow Panda: 35 Panda in pista e 54 persone a cena

La prima edizione dello Snow Panda, organizzata dall’associazione I Pandisti del Biellese affiliata allo CSEN – Comitato Provinciale di Biella, si è rivelata un successo oltre ogni aspettativa. Una giornata di festa, motori e amicizia che ha portato sulla pista ghiacciata ben 35 Fiat Panda.

La partecipazione è stata sorprendente anche per la varietà dei partecipanti:

- La Panda arrivata da più vicino proveniva da Nus (AO)

- La più lontana ha raggiunto la pista addirittura da Venezia

La Panda, supportata da eventi ben organizzati, si rivela in grado di unire persone da tutta Italia. La giornata di sabato 14 febbraio si è conclusa con una cena conviviale che ha riunito 54 persone, tra equipaggi, amici e sostenitori.

Ringraziamenti speciali

Gli organizzatori Michela e Nelso desiderano rivolgere un ringraziamento speciale:

- a tutto lo staff presente, per l’impegno e la professionalità

- agli amici Andrea e Loredana con la loro inconfondibile Panderla

- all’Autofficina Landoni Enrico, partner prezioso

- a Didier e André della Pista Ghiaccio La Rosière, per la meravigliosa collaborazione e l’accoglienza impeccabile

Senza il contributo di ciascuno, lo Snow Panda non avrebbe potuto raggiungere un risultato così brillante.

Il successo della prima edizione ha portato a una decisione immediata: la seconda edizione dello Snow Panda si terrà il 13 febbraio 2027. Un appuntamento già attesissimo, che promette di crescere ancora e di consolidarsi, per portare ai pandisti un evento originale e un luogo in cui potersi incontrare ogni anno.