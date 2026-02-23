Biella, giovani imprenditori e futuro: confronto al Circolo Sociale FOTO

I giovani imprenditori e il loro futuro al centro dell’incontro organizzato dal Lions Biella Bugella Civitas al Circolo Sociale, una serata di confronto e stimolo dedicata alle nuove generazioni e all’industria di domani.

L’appuntamento, promosso dalla presidente del club Fausta Bolengo insieme alla socia Lions Maria Elisa Mancini, ha visto la partecipazione di Stefano Sanna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, e di Francesca Maffeo e Giovanni Ploner, membri dei Giovani Imprenditori e figli di socie Lions, che hanno testimoniato il loro entusiasmo nel portare avanti la professione in terra biellese.

Presenti anche l’assessore al Commercio, Industria, Artigianato e Formazione del Comune di Biella, Anna Pisani, e la giornalista Chiara Mercandino, che ha moderato la tavola rotonda.

Partendo dal progetto regionale Wooooow, evento di orientamento professionale rivolto ai giovani che si tiene annualmente a Città Studi, si sono affrontati i temi del lavoro e del futuro professionale delle nuove generazioni, per certi versi ancora incerto e non privo di problematiche.

«I giovani – ha sottolineato Sanna – sono l’asse fondamentale del nostro futuro. Occorre affrontare le difficili sfide attuali, sia economiche che demografiche, ridare speranza al lavoro, credere nel nostro bellissimo territorio perché diventi sempre più attrattivo anche per coloro che vengono da fuori, e scegliere di portare avanti i sogni dei giovani, incentivando i talenti».