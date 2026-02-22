 / EVENTI

Biella, Folle Notte di Carnevale: migliaia in piazza Cisterna FOTO

Biella, Folle Notte di Carnevale: migliaia in piazza Cisterna - Foto di Mattia Baù per newsbiella.it

Migliaia di persone hanno partecipato ieri sera, sabato 21 febbraio, alla “Folle Notte” di Carnevale in piazza Cisterna, al Piazzo di Biella. L’evento, in programma dalle 20:30, ha riportato nel borgo storico uno degli appuntamenti più attesi del calendario carnevalesco cittadino, richiamando pubblico fino a tarda notte.

Il programma musicale ha alternato musica dal vivo e dj set, come annunciato nei giorni scorsi. Sul palco si sono esibiti i Carolina Rappers; a seguire altri dj hanno accompagnato la serata fino alle 2:00 circa. Presenti le maschere tradizionali biellesi, tra cui il Gipin e la Catlina, insieme alle altre figure simbolo del Carnevale di Biella.

La manifestazione, promossa dal Comune di Biella e organizzata da La Fonderia Musicale, rientra tra le iniziative più seguite del Carnevale biellese. Lo scorso anno l’appuntamento aveva registrato oltre 4.000 passaggi nel corso della serata e presto scopriremo i numeri del 2026.

Presenti in piazza i rappresentanti dell’amministrazione comunale; l’assessore agli Eventi Edoardo Maiolatesi ha seguito la serata.

