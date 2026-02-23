Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 20 al 22 febbraio 2026

Attualità
- Piemonte, dopo neve aumento della temperatura. Arpa avvisa: “Grado di pericolo 3-Marcato”
- Centro accoglienza a Muzzano, il TAR respinge il ricorso: il Comune va al Consiglio di Stato
- OpenClaw: l'intelligenza artificiale prende il controllo dei nostri PC
- Per gli sciatori: I Carabinieri informano sui pericoli valanghe e invitano alla prudenza
- Certificate sull’andamento del BTP decennale: rendimento fino al 6,20% con protezione del capitale
Cronaca
- Auto ribaltata alla rotonda, incidente nella notte a Biella FOTO
- Viverone, incidente a Punta Becco: due auto coinvolte e una passeggera soccorso
- Bielmonte, doppia frattura sulle piste da sci: giovane elitrasportata
- Lessona, runner investito in via IV Novembre: coinvolti due mezzi, giovane soccorso dal 118 FOTO
Sport ed Eventi
- Carnevale di Verrone 2026, Consegna delle Chiavi: aperti ufficialmente i festeggiamenti FOTO
- Folle Carnevale dei bambini al Piazzo, piazza Cisterna in festa FOTO
-Gaglianico, successo per la tradizionale giornata dei fagioli e cotechini degli Alpini FOTO
- A Casapinta tra amici, musica e bagna cauda: una serata speciale con la Corale del paese FOTO
- Biella, Folle Notte da record: 5000 passaggi al Piazzo FOTO
- Biella abbraccia le Ladies Dakar: emozioni e grande partecipazione all’Auditorium Città Studi FOTO e VIDEO
- Cossato, si chiude il Carnevale 2026: grande affluenza alla fagiolata di Parlamento FOTO
- Nuoto, il biellese Pietro Festa Rovera conquista il podio ai regionali Master
- Running: Mongrando in Alto, sport e comunità: 160 partecipanti tra runner e camminatori FOTO e VIDEO
Costume e società
- Valdilana non dimentica l'eccidio di Santa Liberata, presenti anche gli studenti delle scuole
- AlfAlberto, G come Gratificazione: fra “tutto e subito” e gioia profonda VIDEORaccolta del Farmaco, donate oltre 670mila confezioni: aiuto per più di 500mila persone
- I Carabinieri incontrano gli studenti: cultura della legalità a Pettinengo