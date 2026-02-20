Premiato “Raccolta di pensieri” di Luca stecchi

Un importante riconoscimento è stato conferito al libro “Raccolta di pensieri” dell’autore biellese Luca Stecchi, opera lirica che si è distinta nell’ambito del Premio Internazionale di Arte Letteraria Pablo Neruda – Tra l’Ombra e l’Anima, a seguito di un’attenta e approfondita analisi da parte della Giuria ufficiale, presieduta dal dott. Giacomo Bugliani al libro di Stecchi Raccolta di Pensieri è stato assegnato il Premio della Critica.

La Presidenza del Premio è stata affidata alla dott.ssa Marina Pratici, saggista e critica letteraria, e la Giuria ha insignito questa pregiata opera del Premio della Critica.

Il premio ha celebrato un’opera di intensa forza espressiva: una raccolta di liriche in lingua italiana che hanno esplorato le profondità dell’animo umano, il dialogo tra luce e ombra, memoria e sentimento. La scrittura, essenziale e vibrante, si è fatta luogo di meditazione poetica e di ricerca interiore, in perfetta sintonia con lo spirito nerudiano che ha animato il concorso.

Elemento di straordinario valore dell’opera è stata la traduzione in lingua araba, curata dal professor Hafez Haidar, illustre poeta, traduttore e intellettuale di fama internazionale, due volte candidato al Premio Nobel (per la Letteratura e per la Pace).

La sua traduzione ha restituito con rara sensibilità il respiro lirico dei testi originali, creando un ponte culturale tra mondi, lingue e sensibilità diverse, e ampliando l’orizzonte universale della poesia.

Il Premio si è aperto con la presentazione ufficiale della Giuria e con l’esecuzione dell’inno nazionale italiano. Subito dopo l’inno, hanno presenziato le autorità intervenute e ha preso la parola l’Assessore alla Cultura della città di Carrara, dott.ssa Gea Dazzi, che ha portato i saluti istituzionali e ha sottolineato il valore culturale e internazionale dell’iniziativa.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla dott.ssa Gaia Greco.

La Cerimonia di Premiazione si è tenuta sabato 14 febbraio alle ore 14.30, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Carrara, in Piazza 2 Giugno 16.

La celebrazione, nel corso della quale sono stati assegnati anche alcuni importanti premi alla carriera, ha visto la partecipazione di numerosi poeti provenienti da diverse nazioni.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione del talento letterario, ma anche un’occasione di incontro tra autori, critici e appassionati di poesia appartenenti a differenti contesti culturali.

Questo riconoscimento ha confermato il valore dell’opera e del suo autore Luca Stecchi e la sua capacità di parlare a un pubblico internazionale, dimostrando come la poesia, quando autentica, abbia saputo superare confini linguistici e geografici, trasformandosi in voce universale dell’anima.

Stecchi è stato da anni attivo nel mondo della cultura e ha vantato numerose collaborazioni con esponenti della musica, del cinema e del teatro, oltre alla Presidenza di giurie di Premi Internazionali di Poesia, fra cui la Presidenza del Premio internazionale “Emozioni Poetiche” della città di Varallo Sesia, che proprio lo scorso 28 settembre, presso il Teatro Civico della città, è stato inserito nelle celebrazioni del millennio di fondazione.