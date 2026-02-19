 / CULTURA E SPETTACOLI

#LaMiaBiella: quando il territorio diventa uno sguardo

Al via il concorso creativo promosso dalla Fondazione Clelio Angelino ETS in collaborazione con Fondazione BIellezza.

E se il Biellese fosse uno sguardo, prima ancora che un luogo? È da questa suggestione che nasce #LaMiaBiella, il concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, promosso dalla Fondazione Clelio Angelino ETS in collaborazione con BIellezza. 

L’iniziativa invita i ragazzi a raccontare il territorio attraverso linguaggi contemporanei — fotografia, scrittura, grafica e media digitali — trasformando l’osservazione in narrazione personale. Non si tratta di un tradizionale compito scolastico, ma di un vero percorso di creatività, cittadinanza e comunicazione, pensato per stimolare uno sguardo consapevole e originale sul Biellese. 

«#LaMiaBiella nasce con l’obiettivo di dare voce ai giovani — spiegano i promotori — e di valorizzare il loro modo unico di vedere e interpretare il territorio, mettendo al centro sensibilità, talento e capacità espressiva». 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. 

Scadenza iscrizioni: 28 febbraio 

Consegna elaborati: 31 marzo 

Bando completo e scheda di partecipazione sono disponibili sul sito www.fondazioneangelino.it oppure richiedibili via mail all’indirizzo eventi@fondazioneangelino.it

 Un invito semplice e diretto ai giovani del territorio: raccontate la vostra Biella, mostratecela con i vostri occhi.

c. s. Fondazione Clelio Angelino ETS g. c.

