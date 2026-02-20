Pomeriggio di cultura a Mongrando, interesse e grande partecipazione

Pomeriggio di cultura a Mongrando. Nei giorni scorsi, in biblioteca, s'è vissuto un momento davvero interessante alla presenza di un pubblico numeroso e partecipe per la presentazione del libro “Nel nome del Re Sole” di Alessandro Mella, intervistato dal nostro compaesano Ivano Maffeo.



“Un dialogo coinvolgente che ci ha accompagnati tra storia, riflessioni e curiosità, offrendo spunti preziosi e nuovi punti di vista – riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social - Serate come questa dimostrano quanto la nostra comunità abbia voglia di incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme. La cultura apre le porte della mente: ci invita a conoscere, ad approfondire, a guardare il passato e il presente con occhi diversi. Grazie ad Alessandro, ad Ivano e a tutti i cittadini che hanno partecipato, Continuiamo a investire nella cultura, perché è il cuore vivo della nostra comunità”.