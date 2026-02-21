Biella, robotica al Liceo Avogadro: nuovo appuntamento con “STEM to BI”

Mercoledì 25 febbraio, dalle 17 alle 18.30, il Liceo A. Avogadro di Biella (via Galimberti 5) ospiterà il terzo incontro della rassegna “STEM to BI”, dedicato al tema della robotica. L’appuntamento è rivolto alla Comunità Educante – insegnanti, educatrici ed educatori, famiglie e cittadinanza – e a tutte le persone interessate ad approfondire le discipline STEM come chiave di lettura del presente.

Il confronto prenderà avvio dai contributi di Marina Indri, professoressa associata presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, impegnata nella ricerca nel campo della robotica e dei sistemi di controllo con particolare attenzione alle applicazioni industriali e all’innovazione tecnologica, e di Rosario Francesco Cavelli, dottorando in Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Comunicazioni presso il Politecnico di Torino, attivo nella ricerca nel settore della robotica e delle tecnologie avanzate, con uno sguardo attento ai percorsi di formazione e sviluppo delle competenze.

A moderare l’incontro saranno studentesse e studenti del Liceo Avogadro, che porteranno domande e riflessioni per favorire un momento di ascolto e confronto aperto sulle sfide e le opportunità in ambito tecnologico.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione al link: https://cascinaoremo.it/eventi/stem-to-bi-parliamo-di-robotica/

L’evento è a cura del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere e rientra nel progetto “STEM to BI”, selezionato nell’ambito del bando Polaris e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale.

Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra Governo e Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) e opera nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC. Sostiene progetti di formazione e inclusione digitale rivolti a diversi target della popolazione, con l’obiettivo di sperimentare iniziative efficaci e renderle replicabili su scala più ampia.