Giovani artisti del Liceo Sella di Biella in mostra al Castello Sforzesco di Milano FOTO

Il Liceo Artistico Sella di Biella fa parlare di sé a livello nazionale grazie alla partecipazione dei suoi studenti al prestigioso Concorso Internazionale di Vetro Artistico e Design “MilanoVetro-35”. Un’occasione straordinaria che porta le opere dei giovani artisti biellesi in una delle sale più belle e prestigiose del Castello Sforzesco di Milano, in Sala della Balla.

Il concorso, rivolto a giovani under 35, ha l’obiettivo di valorizzare l’uso innovativo del vetro artistico sia nell’ambito creativo sia nel design contemporaneo, e il Comitato Scientifico ha selezionato per la mostra dei finalisti della V Edizione 33 opere fra le quasi 100 candidature ricevute, e in considerazione della numerosa partecipazione di studentesse e studenti del Liceo Artistico di Brera (Milano) e del Liceo Artistico G. e Q. Sella (Biella), il Comitato Scientifico ha ritenuto di ammettere alla mostra dei finalisti, con una graduatoria riservata, una selezione dei migliori lavori che sono stati presentati e per Biella si tratta delle opere di Nicole Facciotti, Matilde Grosso, Alice Marchisio, Alizee Moda e Alessia Zerbola Pregnolato.

"Si tratta di un progetto scientifico - spiega la professoressa Debora Albini - a cui partecipa Sandro Pezzoli, che da ormai tre anni collabora con il nostro liceo Artistico, insieme all'artista Silvia Levenson, esperta internazionale del settore vetrario. Hanno selezionato 33 opere. Si parla di artisti under 35. E visto l'importante numero dei ragazzi che arrivano sia dal liceo artistico di Brera che dal liceo artistico Sella di Biella, di aprire una sezione a parte dove sono stati selezionati alcuni ragazzi. Da Biella sono pervenute diverse adesioni e diverse opere, e ben cinque ragazzi hanno passato la selezione che possiamo chiamare "junior", per cui partecipano al concorso. L'esposizione sarà il 27 maggio, presso il Castello Sforzesco di Milano, dove verranno poi selezionati per i 33 artisti, le opere vincitrici con il primo, secondo e terzo premio. E in più, hanno indetto un premio speciale per i ragazzi dei licei".

La cerimonia di premiazione e inaugurazione della mostra si terrà il 27 maggio 2026 alle 18:30 in Sala della Balla, mentre le opere finaliste resteranno esposte dal 28 maggio al 13 settembre 2026. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di arte contemporanea, design e vetro artistico, che potranno ammirare i lavori dei talenti emergenti italiani.