Mongrando, musica e teatro protagonisti in Biblioteca

Non solo presentazione libri ma anche eventi musicali. Il salone della Biblioteca di Mongrando ha ospitato “Ritorno a Bariola” con Noblues Oblige & Friends.

Lo riporta l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Abbiamo trascorso una bella serata tra teatro e musica, con lo spettacolo Ritorno a Bariola insieme ai Noblues Oblige & Friends. Una performance divertente e piena di ritmo che ha fatto sorridere e applaudire tutti i presenti. Un ringraziamento speciale a tutti gli artisti sul palco e al pubblico che ha partecipato. Davvero una serata simpatica e piena di energia positiva”.