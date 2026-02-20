 / SPORT

SPORT | 20 febbraio 2026, 11:00

Medie di Biella Chiavazza, ieri il torneo di Scacchi di istituto FOTO

Media di Biella Chiavazza, ieri il torneo di Scacchi di istituto

Media di Biella Chiavazza, ieri il torneo di Scacchi di istituto

La media Nino Costa di Chiavazza ha selezionato i vincitori che il 4 marzo parteciperanno al torneo Provinciale di Scacchi del 4 Marzo.

Nella giornata di ieri giovedì 19 febbraio alla Scuola Secondaria di Chiavazza, si è disputato il torneo di Istituto. Inizialmente hanno preso parte al corso una trentina di allievi, ne sono stati selezionati 24, quindi ieri sono stati individuati i vincitori nelle categorie femminile e mista. 

Ad occuparsi della formazione dei ragazzi sono stati i docenti De Rosa Francesco, Staffa Daniele e Verdiglione Sandra.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore