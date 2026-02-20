Medie di Biella Chiavazza, ieri il torneo di Scacchi di istituto FOTO

La media Nino Costa di Chiavazza ha selezionato i vincitori che il 4 marzo parteciperanno al torneo Provinciale di Scacchi del 4 Marzo.

Nella giornata di ieri giovedì 19 febbraio alla Scuola Secondaria di Chiavazza, si è disputato il torneo di Istituto. Inizialmente hanno preso parte al corso una trentina di allievi, ne sono stati selezionati 24, quindi ieri sono stati individuati i vincitori nelle categorie femminile e mista.