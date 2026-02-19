Bocce, Serie A: giocato il recupero, ecco le nuove gare in programma

Nel campionato di Serie A, con il recupero di domenica scorsa dell'incontro tra Auxilium Saluzzo Cuneo-Mondovì, terminato 14-10, ora la classifica è aggiornata: Brb Ivrea 41 punti, La Perosina Boulenciel Torino 39, Chiavarese Genova 31, Crc Gaglianico Botalla Formaggi 25, Bocce Mondovì Produttori di Govone 21, Noventa Venezia 19, Marenese Treviso, Auxilium Saluzzo Bertolotto Porte 13, Quadrifoglio Udine 11, Nus Aosta 7. E sabato si c disputa della 12a giornata. Il Crc Gaglianico gioca, dalle 14, al "Città di Biella" contro la Quadrifoglio Udine.

La giornata sarà tutta incentrata sulla sfida tra le leader della classifica, a Perosa Argentina, tra La Perosina e Brb IvreaSugli Altri campi, la Chiavarese affronterà Mondovì, la Nus rinfrancata dopo il successo nel turno scorso, giocherà contro l'Auxilium. Infine nel Veneto è tempo di derby tra Noventa e Marenese.