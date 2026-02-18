Ritmica, ASD Piemonte Ginnastica: oro per Sophie Rizzo

Le ragazze della ASD Piemonte Ginnastica hanno affrontato il 14 e 15 febbraio la difficile prova in FGI nel Livello Silver C. Domenica splendida performance di Sophie Rizzo, diciottenne, che nel Livello C2, con un contenuto tecnico superiore a C1, brilla portando a casa un ottimo oro e la soddisfazione di un punteggio di 10,600 alle clavette, unico punteggio superiore al 10 in tutta la gara della categoria Senior 2.

Sabato a Chivasso in LC1 bene per le ginnaste in categoria Senior 2 Aurora Cinguino 10° e Alessandra Mosca 11° su 24 partecipanti mentre nelle categorie Junior e Senior1 le ginnaste hanno patito un po’ di più la tensione anche a causa di un incidente occorso alla compagna Alice Guidetti, risolto bene dopo la paura per un trauma cranico. La classifica vede in Senior1 Giulia Gallo 8° e Giorgia Falcetti 20° con un grave errore di attrezzo fuori pedana. Tra le Junior Martina Giavarra 11°, Giada Ferrigo 17°, Vittoria De Santo 21°, Claudia Coden 24°.

“Abbiamo cercato di tranquillizzare le ragazze ma l’infortunio ha inciso sul rendimento in gara – commenta D. Eterno - mentre sono felicissima per Sophie, se lo merita, e lo sono anche le tecniche Francesca Boggio e Giada Pomini.”