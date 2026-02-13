Podi e grandi prove per i Climb Runners

Grandi prove sportive per gli atleti di Climb Runners che, nei giorni scorsi, hanno difeso i propri colori su strada e sui sentieri. Bella prestazione per Roberta Colombo che, in 41'18'', ha chiuso la 10 km di Novara. Francesco Nicola, invece, è giunto 2° al traguardo nella Ronda Ghibellina da 25 chilometri.

Infine podi nella 42 km del Winter Brich Trail sempre con Francesco Nicola (1° assoluto) e Irene Corniati (3° nella femminile). Bei risultati anche nella 23 e nella 13 km con Alessandro Salvati (6°), Umberto Vineis (12°), Giacomo Danieli (13°), Matteo Colombi (21°), Marco Solimeo (89°) e Fabio Mariotti (129°).