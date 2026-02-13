Torna a Biella la Karneval Run, tra festa e agonismo

Sabato pomeriggio Biella si prepara ad accogliere una delle manifestazioni podistiche più originali dell’anno: torna la Karneval Run, la corsa che unisce agonismo, divertimento e spirito carnevalesco. Giunto all'8ª edizione, l'evento organizzato dal GAC Pettinengo in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini promette ancora una volta di trasformare lo sport in una vera festa per tutti.

Un percorso nuovo per runner e famiglie

L’edizione 2026 presenta un percorso quasi completamente rinnovato ma sempre nel cuore di Biella: 4,5 chilometri per la gara competitiva (record azzerati quindi), pensata per chi ama mettersi alla prova e inseguire il cronometro; 3 chilometri per la camminata ludico-motoria e per la Karneval School, dedicata alle scuole.

Un tracciato accessibile, urbano e coinvolgente, ideale sia per gli atleti più esperti sia per chi vuole semplicemente muoversi, sorridere e magari correre… anche in maschera. Alla Karneval Run non ci sono barriere: si partecipa correndo, camminando, mascherati o in abbigliamento sportivo. L’importante è esserci.

La partenza avverrà dai Giardini Zumaglini verso via Italia che quest'anno non verrà percorsa a causa dei lavori ammodernamento. Verranno poi toccate via Mazzini, via Colombo, via Gramsci, via Losana, via Vescovado e poi discesa in via Garibaldi sino nuovamente a giardini Zumaglini percorrendo poi un tratto di via Lamarmora. L'arrivo sarà in piazzale Casalegno.

Per facilitare l'accesso a tutti i partecipanti il parcheggio coperto de I giardini sarà gratuito.

La sfida sportiva: premi e categorie

La Karneval Run competitiva è gara regionale Fidal con montepremi di 600 euro diviso tra i primi tre uomini e le prime tre donne. Dal quarto posto in poi sono previsti premi di valore decrescente per tutte le categorie d’età, sia maschili che femminili, dai più giovani (J/P/SM23 – J/P/SF23) fino alle categorie over 70 per i primi tre di ognuna. Al momento in cui scriviamo i preiscritti alla corsa competitiva sono poco meno di un centinaio: numeri che potranno aumentare con le iscrizioni last minute possibili sul luogo di partenza sino a 10 minuti prima del via. Al via alcuni atleti di primo livello: il biellese ex azzurro Michele Fontana, il sempreverde Alberto Mosca, Roberto Di Pasquali.

Scuole protagoniste: sport, educazione e premi

Grande attenzione anche al mondo scolastico con la Karneval School, che rende i ragazzi veri protagonisti della giornata. Le scuole più numerose saranno premiate con un montepremi totale di 1.100 euro: 1ª scuola 500 €, 2ª scuola 300 €, 3ª scuola 200 €, 4ª e 5ª scuola 100 € ciascuna

Il lato ludico: maschere, sorrisi e premi a sorpresa

Accanto alla competizione, la Karneval Run conserva il suo cuore più autentico: quello ludico e inclusivo. La camminata ludico-motoria è aperta a tutti e prevede premi a sorteggio per i partecipanti, oltre a riconoscimenti speciali per le migliori maschere. Un invito a vivere lo sport con leggerezza, creatività e allegria, trasformando la corsa in un momento di condivisione.

Programma della giornata

Ore 14.00 – Ritiro pettorali in segreteria gare in piazza Casalegno

Ore 14.00 - Iscrizioni last minute gara competitiva e camminata ludico-motoria

Ore 15.30 – Partenza gara competitiva (4,5 km)

Ore 16.00 – Partenza camminata ludico-motoria (3 km) e Karneval School