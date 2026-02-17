Diritto allo studio, la Regione Piemonte copre tutte le borse di studio

La Regione Piemonte conferma l’impegno assunto nei confronti degli studenti universitari e delle loro famiglie. La Giunta ha approvato un’integrazione di 11.593.260,69 euro di risorse regionali a favore di EDISU.

Lo stanziamento, insieme all’ultimo riparto PNRR di fine 2025, garantisce la copertura totale delle borse di studio per tutti gli aventi diritto nell’anno accademico 2025/2026.

La misura consente di assicurare la borsa anche agli studenti risultati idonei, ma non vincitori nelle graduatorie definitive, rendendo pienamente esigibile in Piemonte un diritto costituzionalmente riconosciuto.

Con l’approvazione del bilancio, la Regione mette così a disposizione le risorse necessarie affinché EDISU possa procedere rapidamente all’erogazione dei contributi, rafforzando in modo strutturale il diritto allo studio universitario.

«Avevamo preso un impegno chiaro e lo abbiamo mantenuto: lo dimostriamo con i fatti, senza farci dettare linee e priorità da pressioni esterne. Con questa delibera confermiamo che la Regione investe sui giovani e sul merito. Garantire la borsa a tutti gli idonei significa dare un segnale forte alle famiglie e rafforzare la fiducia nelle istituzioni: chi ha talento e volontà deve poter essere libero di studiare, senza ostacoli economici. È così che costruiamo il futuro del Piemonte e della nostra Nazione», dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione Piemonte.