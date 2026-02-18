Caffè Letterario: a Biella l’incontro con Ilda Boccassini per “La stanza numero 30”

Il Caffè Letterario di febbraio ospiterà la Dott.ssa Ilda Boccassini, ex magistrata e già Procuratrice aggiunta della Repubblica di Milano, per la presentazione del libro “La stanza numero 30. Cronache di una vita”. L'appuntamento organizzato dall'Associazione Vocididonne, con il supporto di Fondazione CRB, si terrà giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 20.30 a Palazzo Gromo Losa (C.so del Piazzo 22/24, Biella).
“Per tanti simbolo di giustizia e modello di donna, per altri nemico politico. La magistrata racconta la sua storia: dalle indagini sulle stragi mafiose del 1992 ai grandi processi, che rivelano molto degli ultimi trent’anni di storia italiana. Un libro sincero e coraggioso, che non fa sconti a nessuno.”
Entrata libera fino ad esaurimento posti.
Per informazioni: vocididonne@gmail.com
Cell: 349 4705 168