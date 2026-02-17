"Ritratti allo specchio" inaugurata a Salussola FOTO

E' stata inaugurata sabato 14 febbraio a Salussola in Comune di Salussola la mostra fotografica "Ritratti allo specchio", del fotografo biellese Stefano Ceretti.

Ospitata dapprima in Provincia, successivamente la mostra ha trovato spazio a Mongrando prima di essere accolta a Salussola. L’esposizione raccoglie 110 scatti in bianco e nero che raccontano, con delicatezza e profondità, i volti e le storie dei ragazzi e degli operatori dei centri Anffas di Gaglianico, Biella e Salussola, dove gli ospiti animano i locali e le serre della cascina Carrubbi da ormai 30 anni.

Un percorso che, come descritto dal pannello introduttivo, è “un viaggio nell’anima”, dove “ogni riflesso è un incontro” e “davanti a uno specchio, ogni persona incontra se stessa”.

"In un mondo dove le immagini scorrono veloci - commenta il sindaco Manuela Chioda -, noi ci fermiamo ad osservare le immagini allo specchio delle persone. E tra le righe si vede la loro anima".