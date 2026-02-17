Uscita a Genova per ANMI Biella: visita al Museo del Mare

Il Gruppo ANMI di Biella (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) organizza per sabato 21 marzo 2026 una gita a Genova rivolta ai soci e ai loro familiari. La giornata prevede la visita guidata al Galata - Museo del Mare e al sottomarino “Nazario Sauro”, parte integrante del complesso museale genovese.

Il “Nazario Sauro”, unità capoclasse del secondo programma nazionale di costruzioni navali, offre ai visitatori un percorso che si sviluppa dalla sala macchine, situata a poppa del battello, fino alla camera di lancio all’estrema prua, passando per la camera di manovra e per gli spazi dedicati alla vita di bordo, notoriamente molto sacrificati su un’unità subacquea. Un’esperienza che consente di entrare concretamente nella dimensione operativa dei sommergibilisti e comprenderne le condizioni di vita e servizio.

Il programma della giornata prevede la partenza da Biella in mattinata, l’arrivo in zona museo, la visita guidata al complesso museale, il pranzo in ristorante e del tempo libero a disposizione dei partecipanti prima del rientro nel pomeriggio.

Per informazioni è possibile contattare il Gruppo ANMI di Biella all’indirizzo email anmimarinaibiella@gmail.com, oppure al numero 339 6325 237.