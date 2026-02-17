Tollegno, nuove scale al cimitero e lavori negli uffici comunali

Il comune di Tollegno prosegue il programma di manutenzione ordinaria e miglioramento degli spazi pubblici con due nuovi interventi: l’acquisto di ulteriori scale per il cimitero comunale e i lavori di imbiancatura nei locali della segreteria e nell’atrio degli uffici.

Dopo il primo intervento realizzato nei mesi scorsi, l’amministrazione ha deciso di incrementare ulteriormente la dotazione di scale a disposizione dei cittadini. Le nuove attrezzature, anch’esse certificate e conformi alle normative di sicurezza, permetteranno una migliore distribuzione nei diversi padiglioni e una più facile disponibilità durante le visite. L’obiettivo è duplice: aumentare la sicurezza nell’accesso ai loculi posti nei livelli più alti e rendere più agevole la permanenza dei visitatori, in particolare delle persone anziane che frequentano quotidianamente il cimitero.

«Il cimitero è un luogo particolarmente sentito dalla comunità — commenta l’amministrazione —. Garantire sicurezza e praticità di utilizzo non è un intervento accessorio, ma una forma concreta di rispetto verso i nostri cittadini e verso la memoria delle persone care».

Parallelamente sono stati eseguiti i lavori di imbiancatura della segreteria comunale e dell’atrio di accesso agli uffici. L’intervento ha permesso di rinnovare ambienti molto utilizzati sia dal personale sia dai cittadini, migliorandone la luminosità, l’accoglienza e la fruibilità quotidiana. Si tratta di lavori semplici ma significativi, che contribuiscono a rendere gli uffici pubblici più decorosi e funzionali, oltre che più adeguati alle esigenze di servizio. L’amministrazione comunale sottolinea come questi interventi rientrino in una scelta precisa: procedere senza opere straordinarie o annunci eclatanti ma attraverso una manutenzione costante e programmata del patrimonio pubblico.

«Non sempre servono grandi cantieri — conclude il sindaco Lele Ghisio —. la qualità di un paese si costruisce anche con interventi piccoli ma continui: sistemare, migliorare, rinnovare ciò che già abbiamo. Un passo alla volta, ma con costanza, per mantenere gli spazi comunali curati, sicuri e dignitosi per tutti».