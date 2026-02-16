Il Natale delle scuole celebra radici e tradizioni, premiate anche due primarie biellesi. Chiorino: "Orgogliosi di simili iniziative"

Proclamati i vincitori del concorso "Scatta il tuo Natale", promosso dall'assessorato regionale all'Istruzione e Merito guidato dal vicepresidente Elena Chiorino. Sono 43 le scuole primarie piemontesi pubbliche e paritarie che hanno aderito all’iniziativa, inviando le immagini dei lavori realizzati a scuola in occasione del Natale. Il premio è un contributo di 1.000 euro da spendere in visite didattico-educative a strutture culturali e scientifiche del Piemonte.

Sono otto le scuole piemontesi premiate, cui si aggiungono quattro insignite di premi speciali assegnati secondo le categorie: “Bianco Natale”, per l’originalità nella valorizzazione del tema della Natività; “Che idea fantastica!”, per l’originalità dell’invenzione artistica; “Non si butta via niente”, per l’elaborato che maggiormente utilizza materiale di recupero; “Tutti per uno, uno per tutti”, per l’elaborato in cui è più evidente il lavoro di gruppo.

Per assenza di domande sulla Provincia del Verbano Cusio Ossola, come da regolamento, le risorse residue, fino a esaurimento, sono state destinate secondo l’ordine di graduatoria a due scuole della città metropolitana di Torino, che ha registrato il maggior numero di istanze di partecipazione.

“Scatta il tuo Natale è un atto d’amore verso le nostre radici e la nostra identità. Attraverso gli occhi e la creatività dei bambini delle scuole primarie del Piemonte, rinasce ogni anno il senso più autentico del Natale: dalla tradizione alla condivisione, passando per il rispetto e il lavoro di gruppo” ha dichiarato il vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte. Elena Chiorino. “Siamo orgogliosi di sostenere - anche quest’anno - iniziative che tengono al centro i valori fondanti della nostra Italia, valori che debbono essere trasmessi e custoditi già a partire dalle scuole. Premiare i ragazzi che hanno partecipato con i loro elaborati significa sia investire in cultura, sia dare ai bambini la possibilità crescere conoscendo e custodendo ciò che siamo. Quando i nostri bambini trasformano materiali semplici in opere piene di significato, ci ricordano che il futuro si costruisce così: con identità e appartenenza” ha concluso il vicepresidente.

L’elenco delle scuole vincitrici dell’edizione 2025-2026

Provincia di Alessandria: Scuola primaria “De Amicis” di Casale Monferrato

Provincia di Asti: Scuola primaria di Montemagno

Provincia di Biella: Scuola primaria di Benna

Provincia di Cuneo: Scuola primaria di Trinità

Provincia di Novara: Scuola primaria “Calvino” di Galliate

Città metropolitana di Torino: Scuola primaria di Ala di Stura e Scuola primaria paritaria Murialdo di Rivoli

Provincia di Vercelli: Scuola primaria di Cigliano

Premi speciali

Categoria “Bianco Natale”: Scuola primaria “B. Buozzi” di Brandizzo

Categoria “Che idea fantastica”: Scuola primaria di Villanova Mondovì

Categoria “Non si butta via niente”: Scuola primaria di Candelo

Categoria “Tutti per uno, uno per tutti”: Scuola primaria “G. Ballario” di Alice Castello

Tutte le immagini degli elaborati inviate dalle scuole partecipanti al concorso sono pubblicate sul sito web della Regione Piemonte alla pagina:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/attivita-per-scuole/scatta-tuo-natale-as-20252026

e sul profilo Instagram della Regione Piemonte alla pagina

https://www.instagram.com/scattailtuonatale/