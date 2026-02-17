Parcheggio dell'ospedale, presto casse automatiche anche sotto la pensilina

Era novembre quando gli operai si erano messi al lavoro per predisporre gli allacci per mettere delle casse per pagare i ticket del parcheggio anche sotto la pensilina, nei pressi dell'ingresso al nosocomio su richiesta del sindaco Roberto Locca. E in questi giorni, la ditta ha iniziato i lavori per la posa della cassa aggiuntiva.

"I lavori erano programmati da circa un anno - spiega il primo cittadino - . Finalmente anche in caso di pioggia non ci saranno più disguidi, sarà una comodità in più per le persone, anche perchè spesso si formavano code e in questo modo si smaltiranno più celermente".