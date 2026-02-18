"I magnifici 7 Funakoshi Karate": Biella conquista le classifiche

Per ben 7 volte i colori Funakoshi Karate 1976 sono saliti sul podio interregionale della 3° tappa Trofeo Lombardia, svoltasi lo scorso week-end a Gorgonzola.

Altissimo il numero di atleti e società partecipanti all’ormai “classica” Interregionale del Nord Italia e alto il livello tecnico sui tatami nelle varie categorie. Di alto livello è anche stata la prestazione di Martina Ciliesa, Campionessa Regionale Esordienti lo scorso anno e ora al debutto nella classe Cadetti, che ha conquistato l’oro imponendo con determinazione la sua tattica di gara e sfoderando un notevole bagaglio tecnico.

Oro, nella classe Esordienti, anche per il “fresco” Campione Regionale Davide Ramella Pralungo, che conferma la crescita tecnica ottenuta in questa stagione e stabilizza un’impostazione tattica vincente.

Sul secondo gradino del podio sono saliti in 4: nella classe assoluta Stefano Sasso, con un’ottima prestazione nei 67 kg. e Luca Riello nei 60 kg.; Greta Bagatin nei 42 kg. Cadetti e, negli Esordienti 62 kg. Aurora Pavanetto.

Bbronzo per il promettente Gragorio Seracini nella classe Esordienti 42 kg.

Buona ma sfortunata la prova di Francesco Salussolia, al debutto nella classe Assoluta.