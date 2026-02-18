Rhythmic School in grande spolvero, prime medaglie e gare intense FOTO

Due giorni di gare intensissime nel weekend appena trascorso. Sabato si è disputata la gara LC 1 al PalaLancia di Chivasso e domenica quella di LC 2 al PalaCandelo, entrambe valide quali prime prove del campionato regionale individuale Silver FGI. Trecentocinquantadue sono state le ginnaste, suddivise nelle varie categorie, che si sono date battaglia sulle pedane dei due palazzetti citati per raggiungere i vertici delle classifiche. Di grande qualità le esibizioni del gruppo di RSgirls della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya.

Nel raggruppamento LC1, fra le Allieve 4 (anno 2014) Ginevra Romanini ha ottenuto il primo posto con due ottime performances a fune e cerchio; non da meno Giorgia Maria Bonifacio fra le senior 2 (anno 2009) che conquista l’oro con due routine a cerchio e clavette, nella stessa categoria è d’argento Ilaria Giabardo impegnata con clavette e nastro. Ottiene un ottimo secondo posto anche Alice Cola nella categoria J2 (anno 2011) esibendosi con palla e cerchio, mentre fra le J1 (anno 2012) Ginevra Segatto è sesta con esercizi a fune e nastro.

Nel raggruppamento LC 2 spicca l’argento di Rebecca Gallo nella categoria J1 (anno 2012) ottenuto con due eccellenti esibizioni a palla e cerchio, nella stessa categoria giunge tredicesima Ginevra Viana incappando in alcune sbavature nelle sue due routine a clavette e nastro. Ad accompagnare le ginnaste in gara la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Arianna Prete che commentano i risultati delle loro assistite: “Eccellenti sono state le performances di Romanini, Bonifacio, Giabardo, Cola e Gallo, migliorabili quelle di Segatto e Viana, capaci di ottenere risultati da podio nazionale in altre occasioni e che certamente saranno in grado di ben figurare nella prossima prova del regionale”.

Ottima l’organizzazione dell’evento da parte dello staff dei volontari della Rhythmic School apprezzata da atlete, tecniche ed accompagnatori che sarà nuovamente impegnato nel prossimo week end con l’organizzazione della seconda prova del regionale FGI di specialità Gold e della prima prova del campionato FGI Silver LB1 ed LB 2 a cui sono iscritte trecentoquarantasei ginnaste. Difenderanno i colori della Rhythmic School tre atlete nella gara Gold e undici in quella Silver.