Prime gare nel 2026 per la Ginnastica Lamarmora

La prima ginnasta della società Ginnastica Lamarmora a scendere in pedana in questo 2026, dopo il fermo delle competizioni del periodo natalizio, è stata Beatrice Frassà che ha partecipato domenica 8 febbraio alla prima prova del Campionato Regionale Silver LD, al Palalancia di Chivasso.

Beatrice ha gareggiato nella categoria Senior 2, dove si sono presentate ben 31 ginnaste, riproponendo un esercizio alla palla già collaudato ed uno al cerchio, di nuova composizione.

Seppur reduce da un leggero infortunio, Beatrice, ginnasta talentuosa e molto elegante, ha affrontato la competizione con convinzione e maturità, anche se purtroppo un piccolo

intoppo nella fase finale dell'esercizio con il cerchio, ha compromesso in modo importante il suo primo punteggio.

Reagendo con determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo valore nella seconda esecuzione, quella con la palla, dove però la giuria non ha apprezzato e gratificato la sua prestazione.

A fine gara è risultata ventiduesima, posizione che non soddisfa né lei né le sue allenatrici, e che sarà da stimolo per migliorare i suoi esercizi, in vista della seconda prova di campionato che si svolgerà il 7e 8 marzo presumibilmente a Chivasso.

Il 15 febbraio è stata invece la volta di Caterina Santangelo, che, a Candelo, si è presentata sul livello LC2, al suo esordio nella categoria Juniores, in una competizione in cui hanno gareggiato ben 18 ginnaste. Caterina ha presentato due esercizi, uno con la fune ed uno con il cerchio. Buone entrambe le sue prestazioni che le hanno consentito di assestarsi

a fine gara in una più che apprezzabile quinta posizione. Particolarmente interessante il suo esercizio con la fune; il 9.65 da lei ottenuto le ha permesso di giungere seconda nella classifica di questo attrezzo, che è certamente tra i più difficili e meno gettonati. Settimo posto invece per lei al cerchio.

Soddisfatte le allenatrici Gianna Cagliano, Silvia Bozzonetti, Monica Gelati , Virginia Scribanti e la coreografa Alessandra Ceccato, ma consapevoli comunque che esistono ancora buoni margini di miglioramento per tutte. Anticipiamo che la prossima settimana sarà la volta di Anna Baiolini e Maddalena Calcagno, che, sempre al Palasport di Candelo gareggeranno

nella prima prova del Campionato Regionale Silver, livello LB1. A questa stessa competizione avrebbe dovuto partecipare anche Elena Ianni, purtroppo ferma per un infortunio; a lei un grande in bocca al lupo per una rapida ripresa.