SCI-ABILE lancia un appello urgente: servono aiuti per acquistare un nuovo ausilio da sci per persone con disabilità

L’Associazione SCI-ABILE, realtà biellese da anni impegnata nell’inclusione sportiva delle persone con disabilità e affiliata allo CSEN – Comitato Provinciale di Biella, lancia un SOS alla comunità: è necessario acquistare un nuovo strumento fondamentale per lo sci da seduti, indispensabile per accompagnare in sicurezza gli atleti con disabilità sulle piste.

L’ausilio attualmente in uso, infatti, sta per scadere di omologazione, rendendo impossibile il suo impiego nelle attività future. Senza un nuovo dispositivo, SCI-ABILE rischia di dover sospendere una parte essenziale del proprio servizio, privando molti utenti della possibilità di vivere la montagna e lo sport in modo libero, sicuro e accessibile.

Da anni SCI-ABILE rappresenta un punto di riferimento per famiglie, volontari e appassionati di sport inclusivo. Grazie all’impegno dei suoi istruttori e accompagnatori, numerose persone con disabilità hanno potuto scoprire o riscoprire il piacere dello sci, sperimentando autonomia, divertimento e socialità.

«Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a garantire questo servizio» spiega il presidente Valerio Ramella Paia, che invita cittadini, aziende e sostenitori a contribuire alla raccolta fondi. «Il nuovo ausilio è indispensabile per proseguire le nostre attività in sicurezza. Ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza».

Per informazioni o per offrire un contributo, è possibile contattare direttamente il presidente Valerio Ramella Paia al numero 329 631 4041 oppure scrivere all’indirizzo email info@sci-abile.it. Sul sito ufficiale www.sci-abile.it sono disponibili dettagli sull’associazione, sulle attività svolte e sulle iniziative in corso.

SCI-ABILE non chiede solo un aiuto economico, ma l’adesione a un progetto più grande: quello di una comunità che sceglie di essere inclusiva, solidale e attenta ai bisogni di tutti. Sostenere l’acquisto del nuovo ausilio significa permettere a molte persone di continuare a vivere la montagna senza barriere, con la stessa passione e lo stesso entusiasmo che da sempre caratterizzano l’associazione.