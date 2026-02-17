Bocce, nuove sfide al Città di Biella

Mercoledì al "Città di Biella" si giocano le sfide della penultima serata dei gironi del torneo a sedici quadrette CCDD.

Nel girone A: Burcina Rossetti-Ternenghese Ronchese Pellielo, San Secondo Bennese Boccaletti-Valle Elvo Mazza, Piatto Sport Gabasio-Viglianese Pavignano, Burcina Mosca-Terinese Ronchese Ottino.

In classifica si gioca per il quarto posto: Burcina Mosca, Viglianese e Piatto Sport punti 8, Burcina Rossetti 6, San Secondo Bennese e Valle Elvo 4, Ternenghese Pellielo 2, Ternehgese Ottino 0.

Nel girone B: Valle Elvo Rasi-San Secondo Bennese Loro, Bocce Valdengo Crappa-Cossato Bocce Andreoletti, Novara Bocce Siracusa-Burcina Milani, Ternenghese Ronchese Miglietti-Torrazzese Giansetti.

Classifica aperta, con la San Secondo Bennese qualificata con punti 10, per gli altri tre posti sono in corsa: Burcina 8, Valle Elvo e Cossato Bocce 6, Ternenghese e Torrazzese 4, fuori Novara Bocce 2 e Bocce Valdengo 0.