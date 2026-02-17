 / SPORT

SPORT | 17 febbraio 2026, 09:00

Bocce, nuove sfide al Città di Biella

Bocce, nuove sfide al Città di Biella

Bocce, nuove sfide al Città di Biella

Mercoledì al "Città di Biella" si giocano le sfide della penultima serata dei gironi del torneo a sedici quadrette CCDD. 

Nel girone A: Burcina Rossetti-Ternenghese Ronchese Pellielo, San Secondo Bennese Boccaletti-Valle Elvo Mazza, Piatto Sport Gabasio-Viglianese Pavignano, Burcina Mosca-Terinese Ronchese Ottino. 

In classifica si gioca per il quarto posto:  Burcina Mosca, Viglianese e Piatto Sport punti 8, Burcina  Rossetti 6, San Secondo Bennese e Valle Elvo 4, Ternenghese Pellielo 2, Ternehgese Ottino 0.

Nel girone B: Valle Elvo Rasi-San Secondo Bennese Loro, Bocce Valdengo Crappa-Cossato Bocce Andreoletti, Novara Bocce Siracusa-Burcina Milani, Ternenghese Ronchese Miglietti-Torrazzese Giansetti. 

Classifica aperta, con la  San Secondo Bennese qualificata con punti 10, per gli altri tre posti sono in corsa: Burcina 8, Valle Elvo  e Cossato Bocce 6, Ternenghese e Torrazzese 4, fuori Novara Bocce 2 e Bocce Valdengo 0.

Sante Tregnago

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore