TT Biella al play off: si gioca per la Serie A femminile

Nell’ultimo weekend, la grande prestazione – con doppia vittoria – delle ragazze del TT Biella V2 ha portato matematicamente la squadra ai play off per la promozione in Serie A femminile di tennistavolo.

Nei campionati a squadre maschili erano in programma sei incontri: quattro le vittorie, ottenute in B2, D1, D2 e D3; due le sconfitte, entrambe in D2.

Serie B femminile

Domenica, a Villa Guardia, si è disputato il quarto concentramento della Serie B femminile. Le atlete del TT Biella V2, inserite nel girone C, hanno conquistato altre due vittorie che garantiscono, con due giornate di anticipo, la vittoria finale del raggruppamento.

Nel primo match le biellesi hanno affrontato l’Ossola 2000, formazione che questa volta non si è avvalsa dell’apporto di Postudor, atleta romena già protagonista nei precedenti concentramenti. Il confronto si è chiuso con un netto 4-0: punti di Lodovica Motta su Antonietti ed Enascut, di Matilde Ingravalle su Enascut e di Federica Prola su Zappia.

Decisamente più impegnativo il secondo incontro, contro le padrone di casa del Villa Guardia, seconda forza del girone. La gara di andata si era conclusa in parità e replicare quel risultato sarebbe già stato utile. Le biellesi, seguite da coach Sergei Mokropolov, sono però andate oltre.

Ad aprire le ostilità è Matilde Ingravalle che supera Castiglioni in quattro set (9/-8/6/6). Segue Federica Prola contro Pampallona: quinto scontro diretto tra le due, con la biellese finora mai vincente. Questa volta, imponendo un gioco regolare e attendista e utilizzando con precisione il top di diritto, Prola conquista il punto in cinque set (10/-8/-7/6/5).

Successivamente Lodovica Motta affronta Perin. Dopo un set di assestamento, riesce a gestire meglio la risposta al servizio e conquista il punto (-10/8/8/9). Le comasche reagiscono: Prola cede a Castiglioni, mentre Ingravalle viene superata da Perin (8/3/-6/7). A chiudere l’incontro è ancora Lodovica Motta che, imponendosi su Pampallona in tre set (5/7/7), sigla il definitivo successo.

La classifica vede il TT Biella V2 in vetta, imbattuto con 14 punti, seguito dal Villa Guardia con 10. A seguire Regaldi (9), Novara (8), Ossola (7) e Villa Guardia Rossa (0). Domenica 8 marzo, a Novara in via Celestino Sartorio (PalaVerdi), si disputeranno le ultime due giornate contro Novara e Villa Guardia Rossa.

Classifica: TT Biella V2 14; GS Villa Guardia 10; GS G. Regaldi Novara A 9; ASD TT Novara 8; TT Ossola 2000 7; GS Villa Guardia Rossa 0.

Serie B2 – Girone D

Vittoria anche per il TT Biella Carrozzeria Campagnolo, impegnato a Grugliasco contro il Cus Torino. Il match si è concluso 5-2. Con coach Sergei Mokropolov in formazione, la squadra ha potuto contare su un importante apporto tecnico ed emotivo.

Due i punti conquistati da David Dabbicco, contro Lo Passo e Monte, mentre completa il bottino il punto di Matteo su Monte. Giacomo è stato superato in tre set da Amato. Con 8 punti in classifica, il TT Biella condivide la quarta posizione con l’Enjoy.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta 20; ASD Area 172 18; Villaggio Sport TT 14; TT Enjoy Fornoo Senza Glutine 8; TT Biella Carrozzeria Campagnolo 8; Luigi Rum Compagnia Unica 6; ASD TT Gasp Moncalieri 4; ASD Cus Torino 2.

Serie C2 – Girone A

Il TT Biella Farmacia Balestrini ha osservato il turno di riposo.

Classifica: TT Novara C 14; GS G. Regaldi Novara 12; TT Biella Farmacia Balestrini 8; ASD TT Gasp Moncalieri B 8; ASD Splendor Unipol Di Bocchio 8; Tennis Tavolo Torino C 6; TT Ossola 2000 Rist. Terminus 4.

Serie D1 – Girone C

Trasferta ad Aosta per il TT Biella Biella-Legno. In assenza di Federica Prola, è sceso in campo il capitano Stefano Erba che, con due vittorie, ha contribuito in modo decisivo al successo finale.

I biellesi si portano sul 3-0 grazie alle vittorie di Stefano Torrero su Pera, di Gabriele Marfisi su Gerbaz (-8/9/9/-12/2) e di Erba su Curtaz. I padroni di casa accorciano le distanze con le vittorie di Pera su Marfisi e di Curtaz su Torrero (5/9/-5/-10/7). È ancora Erba, imponendosi su Gerbaz in tre set, a chiudere il match.

Classifica: Coumba Freide A 17; ASD Splendor Gentile Impianti 16; TT Biella-Legno 16; Coumba Freide B 13; TT Vercelli Team Bosco 8; Valledora Alpignano Superpigiamini 8; Valledora Alpignano Top Gun 4; Sisport B 2.

Serie D2 – Girone A

Sconfitta per il TT Biella Pizzeria Giordano a Oleggio (5-1). Il punto biellese porta la firma di Gianni Massazza contro Annalisa Colombo. Sconfitte per Federico Arno e Michele Motta.

Classifica: TT Ossola 2000 Junior 17; TT Oleggio B Bar Italia 61 16; TT Ossola A Mulino San Giorgio 13; TT Novara A 12; TT Biella Pizzeria Giordano 11; Baveno B 6; ASD Splendor Siviero Elettronica 4; San Giuseppe 1.

Serie D2 – Girone C

Derby tra TT Biella Unipol Renaldo e TT Biella Barbera Auto. Vittoria per 4-2 dell’Unipol Renaldo. Per Barbera Auto doppietta di Hana Hamad; per Unipol Renaldo in campo Andrea Manicotto, Roberto Fazzari e Traian Muscalu.

La classifica vede in testa TT Biella Unipol Renaldo e ASD TT Ivrea, entrambe imbattute con 18 punti.

Classifica: TT Biella Unipol Renaldo 18; ASD TT Ivrea 18; Valledora Alpignano Lions 11; TT Pontdonnas 9; Valledora Alpignano Next 7; Coumba Freide 7; TT Biella Barbera Auto 6; Sisport A 4.

Serie D3 – Girone B

Vittoria per 4-2 dei giovanissimi del TT Biella Reale Mutua Pelle & Bagolin contro lo Splendor. A segno Daniele Milanesi, Jacopo Siciliano e Davide Ronsisvalle.

La squadra occupa la seconda posizione in classifica alle spalle del Santhià.

Classifica: Santhià 13; TT Biella Reale Mutua Pelle & Bagolin 11; Coumba Freide 10; ASD Splendor Mb Line 10; ASD TT Ivrea A 9; Sisport C 4; Enjoy Young 3.