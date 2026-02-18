Via Italia, al via l’ultimo lotto: lavori verso la conclusione nel cuore di Biella FOTO

Proseguono spediti i lavori in via Italia. Sono iniziati oggi mercoledì 18 febbraio gli interventi relativi al quinto e ultimo lotto, nel tratto compreso tra via 20 Settembre e i margini di piazza Vittorio Veneto. Un passaggio decisivo che avvicina alla conclusione il progetto di riqualificazione della principale arteria cittadina.

"Stiamo completando la pavimentazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini –. I lavori successivi che verranno ripresi riguarderanno il completamento dell’incrocio di via Dante, e poi andremo a intervenire sotto, nella roggia. Saranno lavori di consolidamento, ma si tratterà di micro cantieri con accesso dai tombini presenti sulla via, che non invaderanno più la zona pedonale. Non dovremo chiudere nulla, se non piccole aree circoscritte dove andremo a intervenire".

Una fase, dunque, meno impattante rispetto ai mesi scorsi, con interventi mirati e limitati che consentiranno di evitare nuove chiusure estese nel cuore commerciale della città.

Secondo il cronoprogramma, la posa della nuova pavimentazione dovrebbe concludersi tra la fine di febbraio e la prima settimana di marzo. Successivamente sarà necessario attendere il periodo di maturazione del cemento: in questa fase la via sarà percorribile esclusivamente a livello pedonale. Solo in un secondo momento potrà tornare il traffico veicolare autorizzato e limitato, come già annunciato dall’amministrazione comunale..