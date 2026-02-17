Giorni di festa a Roppolo tra fagiolate, balli in maschera e sfilate di carri FOTO

Prosegue come da programma il Carverun Benefic di Roppolo che animerà la comunità fino a sabato 21 febbraio. Dopo la presentazione della 51esima Bela Ropuleisa, Anna Lisa Paonessa, avvenuta nelle eleganti sale del castello di Roppolo, domenica si è svolta la tradizionale sfilata allegorica dei carri per le vie del paese a cui è seguito il ballo dei bambini e la prima cena di apertura che ha registrato il tutto esaurito.

Lunedì i mastri fagiolai si sono ritrovati prima dell'alba per mettere sul fuoco i paioli della fagiolata distribuita in paese e nelle frazioni. Grande successo anche per il ballo dei bambini di lunedì sera anticipato dalla cena spagnola andata sold out. Questa mattina, invece, le maschere del paese sono state ricevute in Municipio dal sindaco Daniele Palazzo per la tradizionale consegna delle chiavi prima del pranzo di comunità a base di fritto misto alla piemontese.