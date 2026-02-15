A Benna fa tappa il camper di Medicina di prossimità dell'Asl Biella

Il Comune di Benna informa che martedì 17 febbraio dalle ore 10.00 alle 16.00 in Piazza dei Benedettini (vicino alla casetta dell’acqua) sarà presente il camper attrezzato della Medicina di Prossimità, l’iniziativa della Regione Piemonte e di ASL BI che porta i servizi sanitari direttamente sul territorio, vicino ai cittadini.
Queste le attività gratuite offerte dagli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFEC): rilevazione dei parametri vitali (pressione, frequenza cardiaca, saturazione); informazioni sui servizi dell’ASL di Biella; sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale; promozione di corretti stili di vita; educazione sanitaria per pazienti e caregiver; supporto all’autogestione della terapia farmacologica; prevenzione degli incidenti domestici; screening per la prevenzione delle epatopatie tramite elastografia epatica (attivo il venerdì).