Croce Rossa, a Cavaglià si ringrazia il gesto degli Alpini di Viverone e Roppolo

“Con questa immagine desideriamo ringraziare con affetto il gruppo Alpini di Viverone–Roppolo per la grande generosità dimostrata nei nostri confronti. A seguito della chiusura del bilancio 2025 le penne nere hanno deciso di devolvere una somma a sostegno delle nostre attività”. Lo riporta sui propri canali social il comitato di Cavaglià della Croce Rossa.

E aggiunge: “Un gesto di solidarietà che rafforza il legame tra associazioni unite dagli stessi valori di servizio e impegno verso la comunità”.