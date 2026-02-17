Giochi, allegria e merenda a base di bugie: ecco il Carnevale dei Bambini di Andorno

Giochi, allegria e merenda a base di bugie. Questo il programma del Carnevale dei Bambini, in programma nei locali dell'oratorio di Andorno Micca alle 14 di oggi, 17 febbraio. Saranno presenti anche i volontari del gruppo parrocchiale.
martedì 17 febbraio
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
giovedì 12 febbraio
mercoledì 11 febbraio
martedì 10 febbraio
