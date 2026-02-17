 / Valle Cervo

Valle Cervo | 17 febbraio 2026

Giochi, allegria e merenda a base di bugie: ecco il Carnevale dei Bambini di Andorno

Giochi, allegria e merenda a base di bugie: ecco il Carnevale dei Bambini di Andorno (foto di repertorio)

Giochi, allegria e merenda a base di bugie. Questo il programma del Carnevale dei Bambini, in programma nei locali dell'oratorio di Andorno Micca alle 14 di oggi, 17 febbraio. Saranno presenti anche i volontari del gruppo parrocchiale.

