Carnevale del Thes: maschere da tutto il Piemonte e tanti bambini in festa FOTO

Oltre ogni aspettativa. Il Carnevale del Thes ha richiamato nel fine settimana un pubblico numeroso, tra maschere storiche, ospiti provenienti da diverse zone del Piemonte e tante famiglie con bambini.

"Non pensavo, perché quest’anno era tutto molto concentrato", racconta Laura Ceron, che da 20 interpreta la Bela Ginevra, la maschera del quartiere. Accanto a lei il marito, Gianni Sandrini, nei panni del Conte del Thes. Sandrini fa parte del comitato organizzatore, attivo da sessant’anni, e ricopre il ruolo di Conte da almeno 40.

La manifestazione ha vissuto uno dei momenti più significativi nella serata di sabato 14 febbraio, con una cena che ha riunito una quarantina di maschere. Un incontro all’insegna dell’amicizia e dello scambio tra territori, concluso tra musica e balli. Alla festa hanno partecipato rappresentanze provenienti da diverse realtà del Piemonte e non solo: dalla Valsesia alla Valle d’Aosta, da Châtillon al Biellese.

"C’è un bellissimo rapporto di scambio – spiega Laura – giriamo anche noi parecchio. Andiamo in estate a Châtillon, a giugno, poi nel Torinese a metà settembre per San Grato, e a Saluggia per la sagra dei fagioli". Un calendario fitto di appuntamenti che testimonia la vitalità e la rete di collaborazioni costruita negli anni dal Carnevale del Thes.

Grande successo anche per il pomeriggio di lunedì ieri 16 febbraio, dedicato ai più piccoli. "Sono arrivati tanti bambini, una settantina. Non me lo aspettavo, anche perché c’erano altri eventi in contemporanea", sottolinea ancora Ceron. Molti sono giunti anche dai paesi vicini, come Ponderano e Gaglianico.

I bambini sono stati intrattenuti con giochi e animazione, tra musica, truccabimbi, balli e grandi bolle di sapone. L’evento è stato sponsorizzato dal Centro commerciale I Giardini, e nel pomeriggio è stata offferta una gustosa merenda per tutti: pizza, panini alla Nutella e le immancabili bugie di Carnevale. Un pomeriggio di festa che ha coinvolto anche genitori e nonni, creando un clima di comunità e allegria.