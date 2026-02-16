A Candelo prende il via il corso di potatura e coltivazione della vite

Sei appassionato di vigneti o vuoi imparare di più sulla cura delle viti? Arriva a Candelo il corso di potatura e coltivazione della vite, organizzato da TI AIUTO IO ODV, con il patrocinio del Comune. Si terrà in via Matteotti 48, nella Sala degli Affreschi. Ci saranno lezioni teoriche (alle 20.45 del 17 e 24 febbraio) e prove pratiche (il prossimo 28 febbraio). La partecipazione è a offerta libera ma il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i progetti di integrazione dell'associazione. Un'occasione unica per imparare e contribuire a una causa importante.





