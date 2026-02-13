Postura e Biomeccanica: la scienza dello sport

La postura e la biomeccanica sono fondamentali nello sport per ottimizzare la performance, prevenire infortuni e ridurre lo spreco energetico.

Un corretto allineamento corporeo (postura) garantisce una gestione efficiente dei carichi e dei movimenti (biomeccanica), prevenendo, così, traumi da sovraccarico e migliorando l'efficienza motoria.

I concetti chiave della postura e biomeccanica sono studiare il movimento umano tramite leggi fisiche e come sono organizzati i segmenti corporei nello spazio, l’obiettivo è quello di massimizzare forza e potenza riducendo i rischi articolari.

Una corretta postura migliora la respirazione, riduce lo stress muscolare e previene infortuni, come tendiniti e fasciti plantari, gestisce al meglio il centro di massa, fondamentale per movimenti efficienti ed "economici".

Gli squilibri posturali portano a compensazioni muscolari, sovraccarichi strutturali e, a volte, ad infortuni.

Per questo motivo è fondamentale effettuare un’analisi biomeccanica posturale sia per la prevenzione che per il ritorno all’attività sportiva, questa viene effettuata per mezzo di strumenti utilizzati in campo o in studio, analizzando movimenti specifici come camminata, corsa, pedalata, cambi di direzione. Ciò permette di individuare limitazioni funzionali, migliorare l’efficienza del gesto tecnico e favorire la riatletizzazione post-infortunio.

Nell’analisi posturale è necessaria anche la valutazione dei recettori del nostro sistema nervoso centrale, che sono piede, occhio e sistema stomatognatico.

