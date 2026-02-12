Ponderano, attive le telecamere nel parcheggio dell’Ospedale

Sono entrate in funzione da oggi giovedì 12 febbraio nell'ufficio della Polizia Locale di Ponderano le telecamere di videosorveglianza nel parcheggio dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano. Un intervento atteso da tempo, in seguito alla denuncia da parte dei frequentatori del nosocomio di atti vandalici e piccoli furti.

L’installazione del sistema di sorveglianza rappresenta una risposta concreta alle preoccupazioni emerse già nel 2023, quando i consiglieri di minoranza del gruppo “Ponderano Merita” avevano presentato alla Giunta una richiesta formale per innalzare il livello di sicurezza nell’area dell’ospedale. Al centro della segnalazione, diversi episodi di vandalismo e danneggiamenti alle auto in sosta, oltre a furti e timori legati alla sicurezza personale, soprattutto nelle ore serali. Situazioni che, secondo i consiglieri, stavano creando un crescente allarme tra pazienti, visitatori e operatori sanitari.

Con l’attivazione delle telecamere, l’obiettivo è ora quello di garantire un maggiore controllo dell’area e garantire una maggiore serenità a chi quotidianamente frequenta il parcheggio dell’Ospedale degli Infermi.

"Erano previste nel capitolato nella fase di gara del parcheggio - spiega il sindaco Roberto Locca -. Sarebbero state da mettere subito, ma non si era ancora arrivati al dunque per poca chiarezza per alcune questioni tecniche, e lungaggini burocratiche varie. Ora invece anche dall'ufficio della Polizia Locale del Comune siamo in grado di verificare che cosa accade nell'area in questione".